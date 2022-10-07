Туристическому бизнесу возместят затраты на инфраструктуру в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае предпринимателям, занятым в туристической отрасли, возместят часть средств, потраченных на инфраструктуру в этом году. Всего на это предусмотрено в бюджете края порядка 6 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе правительства края.

– В прошлом году на получение субсидий претендовали более 20 субъектов МСП. В итоге предприниматели из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Нанайского, Вяземского, Советско-Гаванского и Солнечного районов смогли возместить часть затрат на обустройство глэмпингов, туристических комплексов и баз отдыха, ремонт номерного фонда и холлов гостиниц. В общей сложности было распределено 5,9 миллионов рублей, – рассказали в правительстве Хабаровского края.

По словам Екатерина Пунтус, министра туризма региона, возмещение затрат как мера поддержки популярна у бизнеса. Кроме затрат на благоустройства туристических объектов, компенсации могут выплатить за строительство дорог к объектам, изготовление указателей и другое. Всего можно рассчитывать на компенсирование 85 процентов потраченных средств.

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