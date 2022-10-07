Почти за 7 миллионов рублей благоустроили двор в городе Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае город Вяземский стал участником программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». В рамках программы отремонтирован один из дворов по улице Казачьей, 28. На проект потратили 6,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве края.

- Работы выполнены с надлежащим качеством, ведь главным условием программы является контроль со стороны жильцов на всех этапах ее реализации. Подрядчик заасфальтировал дорожки, установил детский городок и спортивный комплекс, провел работы по освещению двора. В завершение высадил деревья и устроил газоны, - рассказали в правительстве.

Малые архитектурные формы для двора поставляли из Хабаровска. Принимали готовый двор представители домов, к которым он прилегает. По той же системе будет проходить ремонт дворов на улицах Ленина, Карла Маркса и Коммунистической.

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