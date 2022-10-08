Пять человек госпитализированы с ковидом в Хабаровском крае за сутки 7 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае у пяти человек за сутки ковид перешел в тяжелую форму. Людям потребовалась госпитализация. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе за 24 часу наличие инфекции подтвердилось у 142 жителей края. Летальных исходов не зафиксировано. Что касается выздоровевших, то успешно завершили лечение еще 232 человека.

Напоминаем, что эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Сейчас коллективный иммунитет в регионе составляет 13,2%.

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