«Амур» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игра хабаровского «Амура» против «Локомотива» из Ярославля прошла 8 октября на льду «Платинум Арены». К сожалению, дома хабаровчанам не удалось вырвать победу. Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу «Локомотива».

Счет открыли ярославские спортсмены во втором периоде. На 28 минуте игры гол прилетел от нападающего Александра Полунина. Следующая шайба прилетела от Артура Каюмова на 33 минуте. Забить гол в ворота соперников хабаровчане смогли только на 43 минуте. Шайбу забил Иван Николишин. К сожалению, она оказалась единственной от хабаровчан за весь матч. Завершающую точку и последний гол забил нападающий «Локомотива» Иван Чехович.

- Сегодня, прежде всего, проиграли единоборства. В микромоментах соперник нас обыграл. В частности, на стыках и нейтральных шайбах. Из-за этого и пропустили три года. Соперник нашел наши ошибки и забил три одинаковые шайбы. Наши спортсмены старались, пытались, но не хватило той мощи. Если убрать эти микромоменты, приводящие к ошибкам, все будет хорошо. Но это - опыт. А самое главное - желание и страсть, - сказал Вадим Епанчицев, главный тренер ХК «Амур»

Следующая игра «Амура» пройдет в Хабаровске 10 октября в 19:00.

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