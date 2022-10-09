Сборная Хабаровского края прошла в финал всероссийского конкурса «Кибердром» Фото: Правительство Хабаровского края

В Геленджике проходит финал всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром-2022». Всего состязание собрало 15 команд со всей страны. Участие принимает и делегация Хабаровского края.

- Региональная сборная носит название «Аэрогид». В нее вошли школьники, студенты сузов и вузов, а также молодые специалисты. Участие в конкурсе, прежде всего, дает опыт, навыки и знания в сфере конструирования и управления летательными аппаратами, которые необходимы для развития цифровой промышленности по всей стране, - сказала Юлия Зотова, замминистра образования и науки Хабаровского края.

Первый этап состязаний – «Цифровое пятиборье». Оно включает в себя «Киберквиз», «Кибермастерскую», «Кибергонку», «Кибердартс» и «Киберпатруль». Далее будет финал предпринимательских проектов, которые были подготовлены ранее. Последним этапом станет II научно-практическая конференция «Формируем будущее».

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