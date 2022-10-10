В Хабаровском крае сдали еще две модельные библиотеки
Фото: Правительство Хабаровского края
В Бикине и Амурске Хабаровского края сдали в эксплуатацию два новых объекта – модельные библиотеки. Их модернизировали по национальному проекту «Культура». На эти библиотеки было потрачено более 15 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе краевого правительства.
- Открытие модельных библиотек в регионе позволит значительно повысить качество услуг, предоставляемых и детям, и взрослым, расширить возможности досуга. Теперь в них не только познавательно и интересно, но и комфортно, сюда хочется возвращаться и проводить время, — сказал Юрий Ермошкин, глава минкульта края.
Новые библиотеки изменились внешне, обновлен книжный фонд, появились выход в интернет и доступ к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, теперь заниматься здесь могут слепые и слабовидящие люди.
В обновленных библиотеках есть зоны для отдыха, чтения, площадки для конференций и мастер-классов, а также появились уголки краеведения. На данный момент в крае запустили уже девять таких библиотек. Стоимость составила 70 миллионов рублей.
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