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Общество11 октября 2022 2:08

Старая схема, новые жертвы: мошенники обманывают хабаровчан от имени Центробанка

Мошенники опять звонят жителям Хабаровского края от имени Центробанка
Александра ЯВИЩЕНКО
Мошенники опять звонят жителям Хабаровского края от имени Центробанка

Мошенники опять звонят жителям Хабаровского края от имени Центробанка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники снова активизировались в Хабаровском крае. Десятки обращений в полицию поступают чуть ли не каждый день. После непродолжительного перерыва аферисты вернулись к старой схеме обмана. Они представляются сотрудниками Центробанка и убеждают жертв, что от их имени мошенники пытаются оформить кредит. Для большей убедительности обманщики отправляют фото поддельных удостоверений сотрудника Банка России с логотипом и печатью.

Чтобы защититься от кражи денег, аферисты предлагают снять их со счетов, оформить кредит и перевести все средства на «безопасный счет» в Центробанке. Используя уловки, они узнают номера карт, коды с оборотной стороны и из СМС, персональные данные владельца карты и другую информацию.

- Обращаю внимание жителей региона, Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих удостоверений или других документов. Понятия «безопасный счет» также не существует — это уловка аферистов, — сказала Наталья Вьюгина, заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю.

Жителей края предупреждают, что в случае таких звонков нужно сбросить вызов и заблокировать номер. Во всех случаях, вызывающих подозрение, нужно обращаться в полицию.

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