Старая схема, новые жертвы: мошенники обманывают хабаровчан от имени Центробанка

Мошенники опять звонят жителям Хабаровского края от имени Центробанка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мошенники снова активизировались в Хабаровском крае. Десятки обращений в полицию поступают чуть ли не каждый день. После непродолжительного перерыва аферисты вернулись к старой схеме обмана. Они представляются сотрудниками Центробанка и убеждают жертв, что от их имени мошенники пытаются оформить кредит. Для большей убедительности обманщики отправляют фото поддельных удостоверений сотрудника Банка России с логотипом и печатью.
Чтобы защититься от кражи денег, аферисты предлагают снять их со счетов, оформить кредит и перевести все средства на «безопасный счет» в Центробанке. Используя уловки, они узнают номера карт, коды с оборотной стороны и из СМС, персональные данные владельца карты и другую информацию.
- Обращаю внимание жителей региона, Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих удостоверений или других документов. Понятия «безопасный счет» также не существует — это уловка аферистов, — сказала Наталья Вьюгина, заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю.
Жителей края предупреждают, что в случае таких звонков нужно сбросить вызов и заблокировать номер. Во всех случаях, вызывающих подозрение, нужно обращаться в полицию.
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