Старая схема, новые жертвы: мошенники обманывают хабаровчан от имени Центробанка

Мошенники опять звонят жителям Хабаровского края от имени Центробанка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники снова активизировались в Хабаровском крае. Десятки обращений в полицию поступают чуть ли не каждый день. После непродолжительного перерыва аферисты вернулись к старой схеме обмана. Они представляются сотрудниками Центробанка и убеждают жертв, что от их имени мошенники пытаются оформить кредит. Для большей убедительности обманщики отправляют фото поддельных удостоверений сотрудника Банка России с логотипом и печатью.

Чтобы защититься от кражи денег, аферисты предлагают снять их со счетов, оформить кредит и перевести все средства на «безопасный счет» в Центробанке. Используя уловки, они узнают номера карт, коды с оборотной стороны и из СМС, персональные данные владельца карты и другую информацию.

- Обращаю внимание жителей региона, Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих удостоверений или других документов. Понятия «безопасный счет» также не существует — это уловка аферистов, — сказала Наталья Вьюгина, заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю.

Жителей края предупреждают, что в случае таких звонков нужно сбросить вызов и заблокировать номер. Во всех случаях, вызывающих подозрение, нужно обращаться в полицию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.