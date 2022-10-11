Хабаровчане помогли собраться в школу трем тысячам первоклассников Фото: Администрация Хабаровска

С начала мая по конец октября в Хабаровске проходила акция «Помоги собраться в школу». Ежегодная кампания направлена на привлечение жителей города и предпринимателей, которые могут оказать помощь в сборе детей из малообеспеченных и многодетных семей в первый класс – покупке ранцев, школьных принадлежностей, спортивной формы. Акцию проводят, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными из-за разного достатка их родителей.

- Благотворители помогли собраться в школу 3325 детям. Средний размер помощи на одного ребенка составил более 2,4 тысяч рублей, - сказала Надежда Чепак, представитель администрации Хабаровска.

В этом году участие в акции приняли 25 крупных компаний, 24 предприятия среднего и малого бизнеса и жители краевой столицы. Им удалось собрать около полутора миллионов рублей, а школьных принадлежностей, одежды и обуви еще на 6,7 миллионов.

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