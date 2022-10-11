Строительство онкоцентра и Детского больничного комплекса возобновилось в Комсомольске Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске опять возобновили строительство Детского больничного комплекса и Межрайонного онкоцентра. Еще в мае этого года Михаил Мишустин, председатель Правительства России, утвердил единственного исполнителя, которые завершит стройку этих объектов. Подрядчиком стала «Военно-строительная компания» (ВСК, - прим. ред.). Медучреждения должны ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

- На достройку онкоцентра нужно около 2,8 миллиардов рублей. Часть денег будет выделена из краевого бюджета, другая – из федерального в рамках «Единой субсидии». На строительство Детского больничного комплекса нужно 4,3 миллиарда. Из них три миллиарда подрядчик получит из федеральных средств, а остальную сумму выделит регион, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Кроме строительства подрядчик должен оснастить объекты медицинским, технологическим и другим оборудованием, обеспечить его гарантийное обслуживание.

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