Школьники Хабаровска спасли 12 животных во время соревнований по пожарной безопасности Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В соревнованиях принимали участие дети 9-10 лет. Они разделились на две команды - «Искра» и «Спасатели». С теоретической частью испытаний все справились на отлично. Школьники отвечали на вопросы викторины, отгадывали тематические загадки. Во время практических испытаний дети использовали знания и навыки для прохождения этапов, проявляли смекалку в ситуациях, связанных с вызовом помощи, тушением пожара, спасением из дыма и огня плюшевых животных.

- При помощи таких мероприятий подрастающее поколение осваивает правила пожарной безопасности. Когда обучение происходит в игровой форме, дети лучше усваивают информацию. Поэтому мы стараемся, чтобы все было динамично, весело и ярко, - сказала Ольга Бочарова, замначальника отдела надзора и профилактики по Железнодорожному району Хабаровска.

В соревнованиях не было проигравших. Каждый частник получил приз.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.