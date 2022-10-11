Больше тысячи браков зарегистрировали в Хабаровском крае с начала мобилизации

Пять загородных лагерей Хабаровского края примут детей на осенних каникулах Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

С начала мобилизации желающих узаконить отношения увеличилось в разы. В Хабаровском крае с начала призыва расписались больше тысячи пар. Время ожидания для мобилизованных сократили до минимума. Заключить брак можно в день обращения.

- Только за последнюю неделю сентября законными узами связали себя сразу 648 пар, это на 60% больше, чем за весь август. Многие церемонии прошли прямо на сборных пунктах в воинских частях, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Сотрудники ЗАГСов приезжают в сборные пункты специально, чтобы у пар была возможность узаконить отношения до оправки мобилизованных в зону СВО.

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