На территории Хабаровского края создадут российское движение детей и молодежи Фото: Александр Янышев

В Хабаровском крае будет создано общероссийское движение детей и молодежи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев на очередном совещании правительства. Запуск российского движения связан с июльским законом о создании российского движения, подписанным президентом России Владимиром Путиным.

- Для его исполнения нам, субъектам Российской Федерации, надлежит подготовить инфраструктуру. В том числе организационную, материально-техническую и кадровую. Поэтому поручаю комитету по делам молодежи краевого правительства совместно с министерством образования и науки, органами местного самоуправления подготовить план действий по запуску в регионе Общероссийского движения детей и молодежи в крае! – сказал губернатор Хабаровского края.

В крае проживает свыше 378 тысяч человек, относящихся к категории молодежи. Больше всего живет в краевой столице и в Комсомольске-на-Амуре. Параллельно в регионе идет работа по созданию центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Молодежь края активно участвует в различных волонтерских акциях. В том числе, в акции «МЫВместе». Добровольцы помогают мобилизованным гражданам и их семьям в центрах поддержки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.