В центре Хабаровска загорелся трамвай Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Накануне в центре Хабаровского произошел пожар – в районе остановки «Индустриально-экономический колледж» загорелся трамвай. Как рассказали «КП-Хабаровск» в пресс-службе краевого МЧС, внутри находились только водитель и кондуктор. Они смогли быстро покинуть кабину, в происшествии никто не пострадал.

- Происшествие случилось на Волочаевской, 5. Днем загорелся трамвай. В нём были только водитель и кондуктор. Они благополучно вышли. Пострадал моторный отсек – один квадратный метр, - сообщили в МЧС.

На тушение отправились спасатели пожарной части № 2, которая располагается как раз в этом районе. Они оперативно потушили возгорание.

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