Женщина насмерть сбила пешехода на трассе «Уссури» под Хабаровском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткое ДТП произошло на 16-м километре трассы «Уссури» Хабаровск – Владивосток 11 октября. Около 19:00 со стороны села Сосновка к поселку Корфовский за рулем «Тойоты Приус» ехала 33-летняя женщина. Она не заметила вышедшего на дорогу мужчину и сбила его.

- Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От сильного удара он получил смертельные травмы и скончался на месте, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Погибшим оказался 42-летний мужчина. Сотрудники автоинспекции устанавливают другие обстоятельства аварии. По факту произошедшего ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

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