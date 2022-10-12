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Происшествия12 октября 2022 4:31

Женщина насмерть сбила пешехода на трассе «Уссури» под Хабаровском

Авария произошла вечером 11 октября
Александра ЯВИЩЕНКО
Женщина насмерть сбила пешехода на трассе «Уссури» под Хабаровском

Женщина насмерть сбила пешехода на трассе «Уссури» под Хабаровском

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткое ДТП произошло на 16-м километре трассы «Уссури» Хабаровск – Владивосток 11 октября. Около 19:00 со стороны села Сосновка к поселку Корфовский за рулем «Тойоты Приус» ехала 33-летняя женщина. Она не заметила вышедшего на дорогу мужчину и сбила его.

- Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От сильного удара он получил смертельные травмы и скончался на месте, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Погибшим оказался 42-летний мужчина. Сотрудники автоинспекции устанавливают другие обстоятельства аварии. По факту произошедшего ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

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