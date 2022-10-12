Погода будет теплой и солнечной в Хабаровске 13 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозу в Хабаровске заметно потеплеет 13 октября. День будет солнечным и теплым. Скорость ветра не превысит 5-10 метров в секунду. Дождей в четверг не предвидится. Температура воздуха в краевой столице ночью опустится не ниже 1-3 градусов. Днем воздух прогреется до отметок от +13 до +15.

- Погода в Хабаровске 13 октября будет ясной. Опасные метеорологические явления не прогнозируются, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

В Хабаровском крае небольшие дожди пройдут только в Аяно-Майском районе. На юге и в центральной части региона температура днем поднимется до 15-17 градусов, а на севере – до +10.

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