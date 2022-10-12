Конкурс письма и чтения по системе Брайля «Магия шести точек» прошел в Хабаровске Фото: Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых

12 октября в Хабаровске прошел ежегодный краевой конкурс письма и чтения по системе Брайля под названием «Магия шести точек». Его организатором стала Краевая специализированная библиотека для слепых. Мероприятие было приурочено к Международному дню белой трости (его проводят 15 октября, чтобы привлечь внимание к проблемам слепых и слабовидящих людей) и 95-летию со дня рождения дальневосточного писателя Кучеренко.

- Конкурс проходил в очном и заочном форматах. В библиотеке собрались ученики младших классов школы-интерната №2. Заочно выступила 13-летняя читатель-брайлист Шуйская Алиса из Охотска. Всего был 21 участник. Дети соревновались в двух номинациях: «Золотой грифель» (письмо по системе Брайля) и «Лидер чтения» (чтение по Брайлю), - рассказали в Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых.

Жюри оценивало скорость чтения, выразительность речи, грамотность текста при письме. Победителям конкурса раздали сладкие подарки и вручили дипломы.

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