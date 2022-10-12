Семья из Бикина организовала наркоторговлю в Хабаровском крае
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Семейная пара в возрасте 41 и 37 лет и их 45-летний знакомый решили организовать торговлю наркотиками в Бикине. Супруги купили партию запрещенных веществ через мессенджер и привезли их в город из Хабаровска. Их знакомый занимался поиском покупателей и продажей «товара» через тайники. Выручку участники делили между собой.
- Все трое были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Была доказана их причастность к продаже наркотика. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота сверток с героином, который подельники уже успели спрятать в тайник, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На участников группы завели уголовные дела. Предварительное расследование закончилось, и материалы по делу были переданы в суд. 41-летний мужчина был взят под стражу, а с других фигурантов взяли подписки о невыезде.
41-летний участник группы был взят под стражу
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
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