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Происшествия12 октября 2022 9:36

Забыл барсетку с кучей денег: 25 тысяч рублей украли у хабаровчанина в офисном центре

Житель Хабаровска украл забытую на подоконнике барсетку с деньгами
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровска украл забытую на подоконнике барсетку с деньгами

Житель Хабаровска украл забытую на подоконнике барсетку с деньгами

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Хабаровчанин пришел в офисный центр, который расположен на Республиканской в Индустриальном районе. Закончив дела, мужчина ушел, забыв на подоконнике в коридоре свою барсетку с наличными. Когда он вернулся, сумка уже пропала. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

- По подозрению в краже полицейские задержали 23-летнего местного жителя. Ранее молодой человек уже фигурировал в уголовных делах о краже и грабеже, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам задержанного, он увидел оставленную барсетку, забрал ее и покинул офис. Деньги он потратил на свои нужды. Полиция завела уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде до окончания расследования.

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