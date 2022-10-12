В центре Хабаровска отключили свет 12 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Хабаровска случился локальный сбой в системе электроснабжения. Из-за короткого замыкания отключилось несколько подстанций, которые питали многоквартирные дома. Без света остались жители центра краевой столицы, магазины и офисные здания, перестали работать несколько светофоров в городе.

- На место аварии выехала дежурная бригада Горэлектросети. Проблемный участок уже установлен. Сейчас проводятся ремонтные работы по восстановлению подачи электричества, - рассказали в администрации Хабаровска.

Хабаровчан просят не паниковать и с пониманием отнестись к ситуации. Свет должны включить в течение ближайшего часа. Возможны небольшие задержки.

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