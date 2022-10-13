Мэр Хабаровска поздравил ДВГУПС с юбилеем Фото: Администрация Хабаровска

Дальневосточному государственному университету путей сообщения исполнилось 85 лет. В честь этого в концертном зале Дома офицеров военного Восточного округа прошла торжественная церемония. Мероприятие посетили мэр Хабаровска Сергей Кравчук, замгубернатора Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов, председатель краевой Закдумы Ирина Зикунова, ректор ДВГУПС Владимир Буровцев, выпускники вуза, руководители структур РЖД, преподаватели и студенты.

- Разрешите мне от имени жителей города поздравить вас с 85-летием образования ДВГУПС. Я считаю, что это один из лучших вузов страны. Его выпускники, в том числе, работают в городской администрации. Их профессионализм доказывает высокий уровень образования. Хотелось бы поблагодарить преподавателей за воспитание ценных кадров для города и страны, - сказал Сергей Кравчук.

К присутствующим обратился и Владимир Буровцев. Он сказал, что вуз за годы существования подготовил больше 100 тысяч специалистов.

- Сегодня с учетом тех задач, которые ставит государство по развитию БАМа, Транссиба и всего Дальнего Востока, наш вуз находится в эпицентре внимания. Спасибо всем, что почтили вниманием юбилей нашего университета, - обратился к собравшимся ректор ДВГУПС.

За добросовестную работу сотрудники вуза получили награды федерального, регионального и городского уровня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.