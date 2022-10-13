В лесу Хабаровского края спасатели нашли заблудившегося мужчину Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольском районе Хабаровского края спасатели вывели из леса заблудившегося накануне мужчину. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, мужчина сам позвонил и сообщил, что не может выбраться из леса.

- Он сказал, что заблудился в лесу в районе поселка Галичный Комсомольского района и не может выйти. Однако примерно смог описать местность, в которой находится. К месту была направлена дежурная смена спасателей МЧС России, - рассказали в ведомстве.

Пока шли поиски, мужчина находился со спасателями на связи. На месте они включили проблесковый маячок и специальный сигнал на машине. На этот ориентир мужчина и вышел из леса.

Его осмотрели медики, госпитализация ему не понадобилась. Спасатели довезли мужчину до города и отправили домой. На всю операцию было потрачено около двух часов.

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