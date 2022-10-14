Горело знатно: пожар вспыхнул в аварийном бараке в Хабаровске

Пожар произошел в бараке 14 октября в Хабаровске
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сегодня около 8:00 на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступил вызов. Очевидцы рассказали о пожаре в одном из бараков на Краснодарской. Деревянный дом раньше был признан аварийном, поэтому в нем никто не проживал. На место ЧП выехали спасатели. Когда они прибыли, горел первый этаж. К этому времени два человека вышли из дома самостоятельно.
- Пожарные проверили здание, но никого не обнаружили внутри. Они приступили к тушению огня. Пламя быстро захватывало новые площади второго этажа, из-за этого он частично обрушился. В 8:50 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Площадь пожара составила 50 квадратов. Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.
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