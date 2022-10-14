Студентов ТОГУ и ДВЮИ МВД РФ эвакуировали из-за сообщений о минировании в Хабаровске

ТОГУ и ДВЮИ МВД РФ эвакуировали из-за сообщений о минировании Фото: @khv_news Фото: Социальные сети

Утром 14 октября на почты Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) и Дальневосточного юридического института МВД РФ (ДВЮИ МВД РФ) пришли письма с угрозами о минировании зданий. Всех педагогов и студентов экстренно вывели на улицу.

На проверку зданий отправились сотрудники спасательных служб и полиции. Взрывотехники проверят безопасность вузов. Если угроза не подтвердиться, спасатели выдадут акт проверки, после чего учащиеся смогут вернуться на пары.

Напомним, что ранее полиция задержала 16-летнего подростка, который решил развлечься необычным способом. Юноша позвонил в полицию и заявил об опасности для учеников одной из школ Индустриального района. Как оказалось позже, он сообщил заведомо ложную информацию. На него завели уголовное дело.

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