Хабаровские спасатели МЧС устранили аварию с разливом химических веществ на ж/д путях Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские сотрудники МЧС подразделений по работе с аварийными химически опасными веществами (АХОВ, - прим. ред.) и Специализированной пожарно-спасательной части ФПС провели полевые практические занятия по повышению мастерства. Учения начались с условного сигнала о ЧП на железной дороге. По легенде, цистерна с опасными веществами разгерметизировалась. Спасателям предстояло устранить разлив жидкости.

- «Химики» прибыли на место условного происшествия, быстро оценили обстановку и приступили к локализации аварии и устранению течи. Утечку им удалось устранить в установленное нормативом время, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После спасатели совершили 60-километровый марш, во время которого провели радиационно-химическую разведку. Прибыв к месту полевого сбора, они разбили лагерь. Следующие два дня они учились быстро разворачивать метеопост, выполнять замеры температуры почвы, воздуха определять скорость ветра и течения реки, забирать пробы грунта, сыпучих материалов, воды с поверхности и дна Амура, составлять метеорологические донесения.

Также прошли занятия по отработке действий в случае выброса АХОВ. Участники выполнили норматив по развертыванию пункта спецобработки техники и команды. В конце учений они сдали практические и теоретические зачеты.

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