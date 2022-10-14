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Общество14 октября 2022 3:39

Михаил Дегтярев и Вадим Яковенко обсудили перспективы сотрудничества

Одна из тем встречи - управление федеральным имуществом на территории Хабаровского края
Александра ЯВИЩЕНКО
Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат появится в Советско-Гаванском районе

Тихоокеанский гидрометаллургический комбинат появится в Советско-Гаванском районе

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в Москву с рабочим визитом. Он встретился с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко, чтобы обсудить вопросы управления федеральным имуществом на территории региона. Одной из тем стало строительство Тихоокеанского гидрометаллургического комбината на федеральных землях.

- Стороны обсудили перспективы открытия комбината. Проект почти проработан. Построить предприятие планируется в Советско-Гаванском районе, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Участники встречи отметили высокий уровень взаимодействия между агентством и Хабаровским краем. Они договорились о дальнейшем сотрудничестве для укрепления экономического потенциала территории.

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