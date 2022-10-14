Полицейские задержали несовершеннолетнего курьера-мошенника в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники все чаще привлекают в свои схемы подростков. Они обещают молодым людям неплохой заработок за пятиминутную работу. За последнее время полицейским удалось поймать несколько подростков, которые исполняли роль курьеров-посредников. Накануне был задержан еще один 17-летний юноша.

- Следствие установило, что на домашней телефон 82-летней женщины позвонил незнакомец. Он сказал, что ее дочь якобы попала в ДТП и ей нужна срочная помощь врачей. Мошенник убедил пенсионерку передать курьеру деньги на лечение. Хабаровчанка поверила в историю. Она собрала все свои сбережения и передала курьеру в подъезде своего дома 500 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские установили личность курьера. Им оказался 17-летний житель Хабаровска. Юноша – ученик техникума. Он рассказал, что получил задание от «работодателя» в мессенджере, а полученные деньги перевел на указанный куратором счет. За работу молодой человек получил 50 тысяч рублей.

На подростка завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы. Дожидаться суда он будет под подпиской о невыезде.

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