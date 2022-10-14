Выпрыгнул из машины и пытался бежать с вещдоками: мужчина не смог улизнуть от полицейских

Полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков в Хабаровском районе Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники ГИБДД были на дежурстве. Они заприметили подозрительный автомобиль и остановили его для проверки. Когда правоохранители попросили водителя предъявить документы, тот выскочил из машины и подался в бега. С собой он прихватил вещдоки. Мужчина двинулся по направлению к лесу, чтобы выкинуть их, но далеко убежать не смог.

- У задержанного 42-летний подозреваемого при себе было 230 грамм конопли и 102 грамма марихуаны. Он полностью признал свою вину. По его словам, продавать наркотики он не собирался, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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