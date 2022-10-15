Бизнес-форум «Республика Беларусь-Хабаровский край. Перспективы сотрудничества» прошел в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровске обсудили перспективы сотрудничества региона с Республикой Беларусь. В рамках форума «Республика Беларусь-Хабаровский край. Перспективы сотрудничества» более 130 человек обсудили планы на дальнейшую работу.

Площадка объединила бизнесменов, предпринимателей, представителей власти, а также общественных объединений двух стран. Они обсудили потенциал и возможности в различных сферах, а также рассказали о моделях ведения бизнеса.

- Предприятия Хабаровского края накопили многолетний опыт взаимного сотрудничества с белорусскими партнерами и намерены его укреплять. В край успешно осуществляются поставки белорусского продовольствия, специальной техники, наши автоперевозчики проявляют интерес к приобретению белорусских автобусов, запасных частей и шин. Машиностроители Хабаровского края, в свою очередь, поставляют оборудование белорусским партнерам и готовы наращивать такое взаимодействие, - сказал Виктор Калашников, министр экономического развития Хабаровского края.

На форуме 10 компаний Белоруссии и 40 компаний Хабаровского края провели переговоры, обозначив пути партнерства. За два дня мероприятия было подписано семь договоров о сотрудничестве. Это коснулось сферы машиностроения, шинной отрасли, спецтехники, мебели, продовольствия и туризма. Одним из важных направлений выделяют экспорт рыбы и продукции энергетики.

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