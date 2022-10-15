Водитель сбил пешехода насмерть на трассе Хабаровск – Комсомольск
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
14 октября около восьми вечера водитель «Ниссан Эрнесса» сбил пешехода, находящегося на трассе. Это произошло на 19 километре автодороги А-375 «Восток» со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре. Пострадавший погиб до приезда скорой помощи.
- Пешеход во время ДТП находился на проезжей части. Обстоятельства происшествия выясняются, - рассказали в ГИБДД по Хабаровскому краю.
В ведомстве предупредили пешеходов о необходимости соблюдать осторожность в темное время суток. Также жителям напомнили о том, что дорогу следует переходить только в положенных местах, а также носить светоотражающие элементы на одежде.
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