Врачи Хабаровского края рекомендуют ставить сразу три прививки от инфекций

Врачи Хабаровского края рекомендуют привиться от коронавируса, гриппа и пневмококка Фото: Правительство Хабаровского края

Сезонные болезни наступают на Хабаровский край. В регионе уже началась вакцинация от гриппа. При этом по-прежнему следует опасаться коронавируса и вовремя защитить себя от болезни.

В минздраве отметили, что на фоне снижения роста заболеваемости COVID-19, ожидается более активный и тяжелый сезон гриппа.

- Возникает опасность получить двойной удар - заболеть одновременно гриппом и коронавирусом. Для гриппа характерно поражение верхних дыхательных путей, для коронавируса – нижних. При сочетании получается поражение всех легких, что провоцирует очень тяжелое течение заболевания, - сказала Жанна Тарасова, заведующая отделом управления качества «Клинико-диагностического центра».

Вакцинацию можно пройти в поликлинике, мобильных пунктах или вызвав на предприятие мобильную бригаду. Специалисты отмечают, что не все прививки совместимы друг с другом. Вакцину от коронавируса можно ставить только одновременно с прививкой от гриппа. Но препарат от гриппа можно совместить вместе с вакциной от пневмококка, чтобы не допустить развитие пневмонии. Такую прививку ставят раз в пять лет.

Прививочная компания продлится в крае до ноября. Именно с этого месяца начнется эпидемиологический сезон, который закончится весной. В этом году в планах привить от гриппа более 600 тысяч человек. Это 50 процентов жителей региона.

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