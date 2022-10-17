Пожарные спасли 15 человек из горящего дома в Хабаровском районе Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Поздним вечером 16 октября в селе Тополево произошел пожар. Очевидцы позвонили в спасательную службу, сообщив о возгорании в доме №7 по улице Школьной. На место сразу выехала пожарная бригада. Большая часть жильцов к прибытию сотрудников МЧС самостоятельно покинули здание.

- Спасатели установили, что эпицентр пожара находится в подвале дома. Дым быстро распространился по подъезду, из-за чего люди не могли выбраться из квартир на верхних этажах. Их пришлось выводить на улицу с использованием индивидуальных спасательных устройств. Было эвакуировано 15 человек, из которых шесть детей, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные быстро локализовали огонь, который успел распространиться на кладовки между первым и вторым подъездом площадью 10 квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось в 22:47. Причины возгорания пока неизвестны. Их установят сотрудники Государственного пожарного надзора после проверки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.