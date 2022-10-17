Спасатели МЧС Хабаровского края нашли больше 200 человек, пропавших с начала года

Спасатели МЧС Хабаровского края нашли больше 200 пропавших человек с начала года Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

С начала 2022 года спасатели выезжали более чем на 300 вызовов по поиску пропавших. Их силами были спасены 34 ребенка и 178 взрослых. Больше 50 жителей края найдены на водных объектах, девять – в лесу. Была оказана помощь 29 пострадавшим в ДТП. Большая часть вызовов пришлась на третий квартал года. Причиной стал сезон рыбалки, сбора дикоросов, охоты и отдыха на побережье.

Из наиболее значимых поисково-спасательных работ в июле-сентябре - ликвидация последствий ЧС, связанной с природными пожарами в Аяно-Майском районе. Спасатели оказывали помощь жителям сел Нелькан, Аим, Джигда. 30 спасателей постоянно дежурили, расчищали и прокладывали минерализованные полосы для защиты жителей от природных пожаров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В августе эвакуировали 38 человек с двух барж в Охотском море. Также спасатели постоянно следили за паводковой ситуацией на Амуре и предпринимали меры для спасения людей и их имущества. Они патрулировали районы островов Дачный и Кабельный.

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