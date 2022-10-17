Свыше 600 миллионов рублей выделят на расселение жильцов из аварийных домов в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровский край стал одним из регионов страны, который получит федеральные деньги на расселение людей из ветхого жилья. Средства потребуются на снос и реконструкцию аварийных зданий. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин по поручению президента страны.

— В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля, — подчеркнул Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Марату Хуснуллину держать ход работ на постоянном контроле.

В общей сложности 43 региона страны получат 24 миллиарда рублей, на Хабаровский край, согласно опубликованному распоряжению, придется 634 822 000 рублей. Деньги будут направлены в помощь жильцам зданий, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и поступят в регионы до конца 2022 года.

КОНКРЕТНО

Среди дальневосточных регионов помимо Хабаровского края в списке также присутствуют:

Якутия (республика получит 8 099 916,7 тысяч рублей);

Приморский край (555 129,9 т.р.);

Амурская область (415 094,6 т.р.); ЕАО (499 205,6 т.р.);

Чукотка (35 126,1 т.р.).

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