Акция «Сюрприз с любовью военнослужащим России» стартовала в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске проходит акция «Сюрприз с любовью военнослужащим России». Для участников военной спецоперации собирают подарки на День рождения.

- Мы хотим подарить тепло наших сердец каждому военнослужащему. Подарок бойцам будет вручаться в их День рождения. Теплые слова, написанные в открытках, сделанных детскими руками, поднимут им боевой дух, - сказала Татьяна Носова, руководитель добровольческого движения при «Городском центре по организации досуга детей и молодежи».

Внести свой вклад может каждый. В качестве подарка добровольцы собирают печенье, вафли, шоколад, чай, кофе, сахар-рафинад, сухие сливки, сгущенное молоко. Срок годности продуктов должен заканчиваться не раньше, чем через полгода. Наборы нужно упаковать в украшенную картонную коробку. Информация о названии и количестве продуктов должна быть напечатана и приклеена с одной из сторон коробки.

Первую посылку организаторы планируют отправить 20 октября. Сама акция будет проходить на постоянной основе. Пункт приема находится на Ленина, 85, 5 этаж - «Городской центр по организации досуга детей и молодежи». Телефоны для справок: 8-914-198-68-61 (Татьяна Носова - руководитель) и 8-914-192-43-60 (Ирина Симакова - координатор).

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