Полез обниматься и стащил два телефона: мужчина обокрал новую знакомую и сбежал на такси

Житель Хабаровска украл два телефона у женщины во время объятий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 30-летнего жителя Индустриального района, который подозревается в краже двух телефонов у женщины. Общая стоимость гаджетов – 130 тысяч рублей. Правоохранители предварительно установили, что мужчина познакомился с потерпевшей на Уссурийском бульваре. Во время разговора он заметил, что в кармане девушки лежат два телефона. Во время прощания подозреваемый слегка приобнял новую знакомую и незаметно вытащил гаджеты из кармана. После этого он быстро сел в подъехавшее такси и скрылся. Когда женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

- Подозреваемый оказался ранее судимым за кражи и грабежи. В 2020 году он вышел из колонии и переехал к бабушке. Хабаровчанин работал вахтовиком на разных предприятиях. Украденные телефоны он сдал в комиссионку, а деньги потратил на алкоголь, - рассказали в УМВД России по хабаровскому краю.

Мужчину поместили под стражу. Суда он будет дожидаться в заключении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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