Мужчина незаконно вырубил лес почти на 100 тысяч рублей в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В сентябре полицейские обнаружили, что на территории поселка Заветы Ильича неизвестные незаконно вырубили деревья. По подозрению был задержан 33-летний житель Ванинского района. На него завели уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, что нанесло ущерб России в размере 93 тысяч рублей.

- Задержанный сказал, что хотел заготовить древесину для собственных нужд. Изъятые у него срубленные деревья, машина и бензопила помещены на ответственное хранение, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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