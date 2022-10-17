Администрация Хабаровска выплатит компенсацию мужчине за нападение собаки

Администрация Хабаровска выплатит компенсацию мужчине, покусанному бездомной собакой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровчанин обратился в прокуратуру с просьбой проверить работу администрации города по вопросу отлова бездомных животных. Летом прошлого года около улицы Иртышской на мужчину напала собака и искусала его. Пострадавшему пришлось лечиться в больнице.

- Мужчина считает, что причиной произошедшего стало неисполнение обязанностей городской администрацией, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор обратился в суд с иском, требуя выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему. По решению Фемиды, на администрацию города была возложена обязанность выплатить 30 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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