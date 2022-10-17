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Общество17 октября 2022 6:47

Администрация Хабаровска выплатит компенсацию мужчине за нападение собаки

Прокурор помог пострадавшему добиться возмещения морального вреда
Александра ЯВИЩЕНКО
Администрация Хабаровска выплатит компенсацию мужчине, покусанному бездомной собакой

Администрация Хабаровска выплатит компенсацию мужчине, покусанному бездомной собакой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровчанин обратился в прокуратуру с просьбой проверить работу администрации города по вопросу отлова бездомных животных. Летом прошлого года около улицы Иртышской на мужчину напала собака и искусала его. Пострадавшему пришлось лечиться в больнице.

- Мужчина считает, что причиной произошедшего стало неисполнение обязанностей городской администрацией, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор обратился в суд с иском, требуя выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему. По решению Фемиды, на администрацию города была возложена обязанность выплатить 30 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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