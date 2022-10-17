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Общество17 октября 2022 6:57

Администрация Хабаровска отремонтирует дорожные камеры по требованию прокуратуры

Неисправность техники обнаружили во время проверки
Александра ЯВИЩЕНКО
Администрация Хабаровска отремонтирует дорожные камеры по требованию прокуратуры

Администрация Хабаровска отремонтирует дорожные камеры по требованию прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хабаровска проверила исправность фото- и видеокамер на дорогах краевой столицы. Их устанавливают на опасных участках дорог в рамках закона о безопасности дорожного движения.

- Установлено, что комплексы фото- и видеофиксации «Автопатруль Перекресток», «Автопатруль» и «Кречет», которые установлены по городу, сейчас технически неисправны. Это создает угрозу безопасности участников дорожного движения, снижает уровень раскрываемости преступлений и нарушений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор города подал иск в суд с требованием обязать администрацию Хабаровска отремонтировать дорожные системы наблюдения. Центральный районный суд удовлетворил требования, но решение в законную силу пока не вступило.

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