Администрация Хабаровска отремонтирует дорожные камеры по требованию прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Хабаровска проверила исправность фото- и видеокамер на дорогах краевой столицы. Их устанавливают на опасных участках дорог в рамках закона о безопасности дорожного движения.

- Установлено, что комплексы фото- и видеофиксации «Автопатруль Перекресток», «Автопатруль» и «Кречет», которые установлены по городу, сейчас технически неисправны. Это создает угрозу безопасности участников дорожного движения, снижает уровень раскрываемости преступлений и нарушений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор города подал иск в суд с требованием обязать администрацию Хабаровска отремонтировать дорожные системы наблюдения. Центральный районный суд удовлетворил требования, но решение в законную силу пока не вступило.

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