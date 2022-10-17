Для школьников и студентов в Хабаровском крае провели «Уроки мужества» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае для учеников Краевого центра образования и студентов Хабаровского автомеханического колледжа прошли «Уроки мужества». Занятия проводили представители Всероссийского движения «Юнармия». На уроках ребятам рассказали про героев и защитников родины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- «Уроки мужества» - всероссийская акция. Учащиеся могут узнать достоверные факты из истории военных действиях с участием нашей страны, пообщаться с непосредственными участниками некоторых исторических событий, - рассказали в правительстве края.

Помимо рассказов о героях, на уроках провели акцию «Письмо солдату». Учащиеся изложили в письменном виде свои мысли и выразили поддержку военнослужащим, принимающим участие в спецоперации.

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