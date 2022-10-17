ОНФ: ошибочно призванному в военкомат жителю Хабаровска в третий раз пришла повестка

ОНФ помогает ошибочно призванному в военкомат жителю Хабаровска. Фото: ОНФ Хабаровского края

В Хабаровске отделение Общественного народного фронта помогает местному жителю разобраться в ситуации, сложившейся с его мобилизацией. Как пишет ОНФ, хабаровчанин получил повестку в военкомат, при этом он не служил в армии, боевой опыт у него отсутствует, и по медицинским показаниям он не пригоден для службы – зрение у молодого человека -7.

- После нашего вмешательства повестку аннулировали. И тут же вручили вторую. Мужчина был уверен, что это какое-то недоразумение и прибыл в военкомат, откуда его отправили в военную часть в Князе – Волконское, - сообщает ОНФ.

На месте мужчину не приняли, после проверки документов отправили назад в Хабаровск. Здесь в военкомате с него взяли объяснительную и вручили еще одну повестку. В дело вмешалась военная прокуратура, а пока мужчина должен явиться в военкомат в третий раз 20 октября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.