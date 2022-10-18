Домашняя лаборатория: мужчина хранил самодельные наркотики в бане

Полиция задержала подозреваемого в изготовлении наркотиков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники полиции выяснили, что 41-летний житель села Гаровка занимается изготовлением наркотиков в своем доме. Правоохранители приехали к нему с проверкой и их информация подтвердилась. В одной из комнат они нашли посуду и оборудование, которые мужчина использовал для изготовления запрещенки. После обыска в банке на участке было найдено 160 граммов марихуаны и больше четырех граммов смеси табака с гашишным маслом.

- Подозреваемый сказал, что наркотики предназначались для личного употребления. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за выращивание конопли, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело. Если суд признает его виновным, подозреваемой может лишиться свободы на срок до десяти лет.

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