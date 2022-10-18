Промышленное производство замедлилось на Дальнем Востоке Фото: Сергей ГАПОН

В первом полугодии предприятия Дальнего Востока выпустили продукции на сумму 2709,8 миллиардов рублей – 5,3% от общего объема по стране. В сравнении с тем же периодом предыдущего года показатели упали на 1%.

- Основной причиной стало сокращение добычи нефти и нефтяного (попутного) газа в Сахалинской области на 33,2%. Сказались естественные процессы «старения» месторождений и отсутствие возможности застраховать нефтяные танкеры из-за западных санкций, - рассказали аналитики ФАНУ «Востокгосплан».

Большая часть промышленного производства за первое полугодие пришлась на Республику Саха (Якутия) – 36,5%. Второе место по объемам производимой продукции у Сахалинской области – 23,1%. За ними Хабаровский край с показателем в 9,9% и Приморский край – 7%. Большая часть (почти 67%) отгруженной продукции приходится на сектор добычи полезных ископаемых.

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