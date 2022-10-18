Поисковики из Хабаровска нашли 14 противотанковых мин и две гранаты Фото: Краевой центр молодежных инициатив

Молодежная поисково-исследовательская экспедиция прошла по местам сражений во времена Гражданской войны. Поездки состоялись в рамках реализации проекта «По долинам и по взгорьям». Он победил в конкурсе муниципальных грантов, получив поддержку в размере 269 тысяч рублей. Цель экспедиций - поиск места боестолкновения Поволжской бригады Белоповстанческой армии и Народно-революционной армии Дальневосточной республики 12 февраля 1922 года. В августе поисковики разведали территории, а в октябре организовали полноценную вылазку.

- На средства гранта мы смогли организовать две экспедиции и привлекли больше 30 участников от 14 до 50 лет. Закупили продукты, расходники, батарейки, заказали автобусы. Полевой лагерь организовали в селе Волочаевка, но каждый день приходилось ездить в пограничное село Нижнеспасское (Смидовичский район, ЕАО), — сказал Никита Кобзев, глава реготдела Всероссийского поискового движения.

В ходе экспедиции было обнаружено 14 противотанковых мин и две гранаты времен Второй Мировой войны.

Найденная граната времен ВОВ Фото: Краевой центр молодежных инициатив

- Обнаруженные боеприпасы извлечены из почвы и уничтожены на месте, - рассказали в Краевом центре молодежных инициатив.

По итогам экспедиций будет составлена карта боя, оформлены и переданы в музеи артефакты, проведены встречи-презентации с молодежью.

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