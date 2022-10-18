Городские службы Хабаровска готовятся к гололедам на дорогах Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил МУП «Южное», чтобы проверить, как предприятие готовится к зиме. Главе города показали полученное недавно новое оборудование - роторный механизм.

- Роторы увеличивают производительность и скорость уборки. В процессе задействован один человек, управляющий трактором «Беларус», на который вешается насадка, - рассказал Сергей Кравчук.

Для борьбы с гололедом на предприятиях «Южное», «Восток» и «Север» заготовлено около 9,5 тысяч тонн песка, 680 тонн технической соли, 130 тонн противогололедного реагента, который можно использовать до -30 градусов. Сейчас предприятия заготавливают песчано-соляную смесь. Уже готово больше 2,8 тысяч кубометров.

У Хабаровска есть 98 единиц техники для расчистки дорог зимой:

- 10 грейдеров;

- 19 погрузчиков;

- 21 автосамосвал;

- 30 комбинированных дорожных машин;

- пять роторных установок и прочие механизмы.

В сентябре прошел аукцион на покупку роторных насадок: по одной на каждое предприятие. В общей сумме из бюджета города на это потрачено 2,9 миллионов рублей. Гордума согласовала увеличение расходов на покупку еще трех комбинированных дорожных машин и трех погрузчиков на сумму около 60 миллионов рублей.

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