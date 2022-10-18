В двух домах Хабаровска меняют систему теплоснабжения перед холодами
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровске в двух домах восстанавливают теплоснабжение. Ремонтные работы ведутся в доме № 32 на Дзержинского, и в доме № 61 на Карла Маркса. Как сообщили в городской администрации, работами занялись для того, чтобы в холода не произошло аварий на коммуникациях.
- В многоквартирном доме № 32 по улице Дзержинского специалисты ведут замену вводных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в полном объеме. Это позволит обеспечить стабильную подачу тепла во время холодов, - рассказали в мэрии.
В этом доме запустят отопление о горячую воду уже 19 октября. На Карла Маркса же ситуация иная, здесь ремонт начали из-за порыва отопительной системы. Здесь из-за того, что розлив отопления идет по нежилым помещениям и в бетонных стенках, работа усложнилась. Когда здесь будет устранена причина аварии и возобновится снабжение – неизвестно.
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