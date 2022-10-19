Прокуратура Хабаровска оштрафовала сотрудника мэрии из-за свалки мусора

Сотрудник мэрии Хабаровска привлечен к ответственности из-за незаконной свалки мусора Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Центрального района Хабаровска проверила, как исполняется закон об обращении с отходами. На контейнерных площадках недалеко от жилых домов по улице Сеченова, переулкам Серпуховский, Шатурский, Турнирный и Корсаковский были обнаружены нарушения. Подъезд к бакам был затруднен из-за плохой дороги, вокруг мусорных площадок были навалены горы крупного мусора, который регоператор не обязан вывозить.

- На основании постановления прокурора председатель комитета по управлению Центральным районом города привлечен к административной ответственности. Ему выписали штраф за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После вмешательства прокуратуры свалки быстро ликвидировали. Контейнерные площадки привели в порядок.

Вид мусорной площадки после вмешательства прокуратуры Фото: Прокуратура Хабаровского края

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