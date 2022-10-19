Экстренные службы спасли двух пассажиров, зажатых в автомобиле на «Обходе Хабаровска» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ежегодно в Хабаровске проходят учения подразделений пожарной охраны, спасателей, ГИБДД и медицины катастроф. Экстренные службы отрабатывают совместные действия при ликвидации последствий ДТП. В этом году площадкой для тренировки был выбран «Обход Хабаровска».

По легенде на трассе столкнулись грузовик и легковушка, которые ехали в попутном направлении. В аварии пострадали люди, двух пассажиров зажало в салоне машины. Также произошел разлив топлива, создав угрозу пожара. Первой аварию зафиксировала диспетчерская служба Центра управления дороги. На место были вызваны все экстренные службы города. Оперативно прибыл и экипаж ГИБДД, чтобы организовать безопасность движения по трассе. После начались аварийно-спасательные работы.

- Зажатые в салоне люди были деблокированы с помощью специального гидравлического инструмента и эвакуированы из опасной зоны. На развернутой сортировочной площадке бригады «скорой» осмотрели пострадавших. У двоих оказались смертельные травмы, а еще двух человек отправили в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные залили разлитое топливо пеной и смыли его с дороги. Также они потушили условное возгорание легковушки. Дорожные службы освободили дорогу для проезда других машин.

- Наша общая задача успеть за время так называемого «золотого часа», прийти на помощь пострадавшим и доставить их в больницу. Для этого важна точность и слаженность действий всех подразделений. Такие тренировки проходят регулярно. Всего в учении задействовано 12 единиц техники и около 40 человек из разных служб, – сказал Петр Силкин, представитель ГУ МЧС России по краю.

Все подразделения успешно справились с поставленными задачами.

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