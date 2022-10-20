В Хабаровском крае изготавливают спальные мешки и палатки для мобилизованных. Фото: телеграм канал Михаила Дегтярева

Хабаровский край продолжает работать на обеспечение мобилизованных граждан и военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, всеми необходимыми товарами. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев, в регионе занимаются изготовлением палаток и спальных мешков. На очереди производство сапог и термобелья для мобилизованных.

В Хабаровском крае изготавливают спальные мешки и палатки для мобилизованных. Фото: телеграм канал Михаила Дегтярева

- На фотографиях - спальные мешки и палатки, которые изготовлены в Хабаровском крае. Они уже поставлены в войска для наших мобилизованных земляков. И такие поставки будут продолжаться. Это наш первый шаг. Сейчас мы заказали партию термобелья и теплых сапог для всех. Все уже в производстве, - написал глава региона.

Ранее из Хабаровска в Князе-Волконское отправили грузовик с гуманитарной помощью для военнослужащих. Товары собирали предприниматели региона. Среди отправленных товаров есть все необходимое - от портативных плит и лекарств до спичек и сапог.

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