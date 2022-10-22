Более 3500 человек поддержали на митинге в Хабаровске российских военнослужащих

Дождь не стал помехой для инициативных хабаровчан Фото: Правительство Хабаровского края

Дождливая погода не помешала хабаровчанам выразить свою позицию, поэтому митинг-концерт в поддержку российских военнослужащих собрал порядка 3700 человек. На краевой набережной, с зонтами и атрибутами с российской символикой, вместе с простыми жителями города высказаться решили представители властей и общественных организаций.

Среди почетных гостей мероприятия были председатель Законодательной Думы края Ирина Зикунова, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Базилевский, председатель Хабаровского регионального совета краповых беретов ветеранского резерва Максим Шелуханов и другие.

- Россия – великая страна, которая умеет защитить, и постоять за себя. Потому что в ней живут самые хорошие и самые патриотичные люди. Никто никогда не победит наше государство. Спасибо нашим защитникам. За армию, за Россию, за свободу, за нашу Родину! – обратился к собравшимся Андрей Базилевский.

Ирина Зикунова отметила, что народ должен объединиться для достижения мира.

- Мы обязательно будем все вместе, обязательно не отдадим наш прекрасный мир и защитим нашу историю, культуру, нашу бесценную русскость, - заявила Ирина Зикунова.

Кроме речей со сцены в этот день звучали также патриотические песни. В общей сложности, с начала года в подобных митингах приняли участие уже более 23 тысяч человек.