Прямые рейсы из Хабаровска в Казахстан впервые запустят в декабре

Первые полеты начнутся 8 декабря. Фото: https://khv.aero/

Рейсы из столицы Хабаровского края в южную столицу Казахстана – Алма-Ату планирует осуществлять казахстанская авиакомпания Scat. На маршрут выйдет Boeing 737-800, вмещающий в салон 189 кресел.

Согласно предварительным договоренностям администрации хабаровского аэропорта и туроператора Atlas-1, из Алма-Аты самолет будет отправляться по средам, а из Хабаровска – по четвергам. За почти шестичасовой полет пассажирам предоставят горячее питанием.

- Путешествия в Алма-Ату сегодня популярны с точки зрения деловых поездок. Кроме того, город является транзитным пунктом для перелетов по многим популярным направлениям, в числе которых Мальдивские или Сейшельские острова, Южная Корея, Таиланд, Индия, Вьетнам, Турция, - сообщают представители туроператора Atlas-1.

Планируется, что полеты начнутся уже с 8 декабря.