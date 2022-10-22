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НовостиОбщество22 октября 2022 1:04

Прямые рейсы из Хабаровска в Казахстан впервые запустят в декабре

Авиабилеты уже поступили в продажу
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Первые полеты начнутся 8 декабря. Фото: https://khv.aero/

Первые полеты начнутся 8 декабря. Фото: https://khv.aero/

Рейсы из столицы Хабаровского края в южную столицу Казахстана – Алма-Ату планирует осуществлять казахстанская авиакомпания Scat. На маршрут выйдет Boeing 737-800, вмещающий в салон 189 кресел.

Согласно предварительным договоренностям администрации хабаровского аэропорта и туроператора Atlas-1, из Алма-Аты самолет будет отправляться по средам, а из Хабаровска – по четвергам. За почти шестичасовой полет пассажирам предоставят горячее питанием.

- Путешествия в Алма-Ату сегодня популярны с точки зрения деловых поездок. Кроме того, город является транзитным пунктом для перелетов по многим популярным направлениям, в числе которых Мальдивские или Сейшельские острова, Южная Корея, Таиланд, Индия, Вьетнам, Турция, - сообщают представители туроператора Atlas-1.

Планируется, что полеты начнутся уже с 8 декабря.